〔欧洲股市〕劲升3.6%,受助于央行提供流动性行动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股指数300指数劲升3.6%
* 央行联手流动性举措提振风险资产
* 商品价格走强,基本资源股领涨
路透伦敦11月30日电---欧洲股市周三大幅收涨,跟随其他风险资产走势,之前全球主要央行宣布采取联合行动,向因欧债危机而陷入紧张状况的金融市场注入流动性.
银行和其他周期性股票涨幅居前,STOXX欧洲600银行指数.SX7P和基础资源指数.SXPP 收盘时均跳升超过4%.
美国联邦储备理事会(FED,美联储),欧洲央行,以及加拿大,英国,日本和瑞士等国的央行采取协同行动下调现有美元互换额度的利差以防止出现流动性紧缺.
"这暗示货币当局正准备采取必要行动防止资金市场枯竭,"CMC Market的市场分析师Michael Hewson表示.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3猛涨3.6%,报982.02点,连升四日,攀升至11月中来首见水准.
在中国近三年来首次下调银行存款准备金率以支撑经济後,欧洲股市开始从稍早的跌势中反弹.
全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)领涨,急升11%,Antofagasta (ANTO.L)收高9.2%,欧洲股市收盘时,铜价大涨超过5%.
英国富时100指数.FTSE跳升3.16%,报5,505.42点;德国股市DAX指数.GDAXI急升4.98%,报6,088.84点,法国CAC-40指数.FCHI大涨4.22%,报3,154.62点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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