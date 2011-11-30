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期货期权 | 2011年 12月 1日 星期四 02:14 BJT

〔欧洲股市〕劲升3.6%,受助于央行提供流动性行动

* 泛欧绩优股指数300指数劲升3.6%

* 央行联手流动性举措提振风险资产

* 商品价格走强,基本资源股领涨

路透伦敦11月30日电---欧洲股市周三大幅收涨,跟随其他风险资产走势,之前全球主要央行宣布采取联合行动,向因欧债危机而陷入紧张状况的金融市场注入流动性.

银行和其他周期性股票涨幅居前,STOXX欧洲600银行指数.SX7P和基础资源指数.SXPP 收盘时均跳升超过4%.

美国联邦储备理事会(FED,美联储),欧洲央行,以及加拿大,英国,日本和瑞士等国的央行采取协同行动下调现有美元互换额度的利差以防止出现流动性紧缺.

"这暗示货币当局正准备采取必要行动防止资金市场枯竭,"CMC Market的市场分析师Michael Hewson表示.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3猛涨3.6%,报982.02点,连升四日,攀升至11月中来首见水准.

在中国近三年来首次下调银行存款准备金率以支撑经济後,欧洲股市开始从稍早的跌势中反弹.

全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)领涨,急升11%,Antofagasta (ANTO.L)收高9.2%,欧洲股市收盘时,铜价大涨超过5%.

英国富时100指数.FTSE跳升3.16%,报5,505.42点;德国股市DAX指数.GDAXI急升4.98%,报6,088.84点,法国CAC-40指数.FCHI大涨4.22%,报3,154.62点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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