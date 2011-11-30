〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受央行联手行动带动

路透芝加哥11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,因在全球多家央行宣布联手行动向全球金融体系提供流动性後,美元下挫.

股市和商品市场大涨,美元下滑,此前有消息称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)、欧洲央行,以及加拿大、英国、日本和瑞士等国的央行将联手行动向全球金融体系提供流动性.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

周三为12月合约的首个交割通知日,但没有交割.交易商预计因库存紧张且现货市场持坚,预计不会有玉米交割.

CBOT-3月玉米合约CH2收升2-1/2美分,报每蒲式耳6.08美元.

3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为36.

今日CBOT玉米预估成交量为276,850口.(完)

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