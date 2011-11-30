〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受央行联手行动带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透芝加哥11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,因在全球多家央行宣布联手行动向全球金融体系提供流动性後,美元下挫.
股市和商品市场大涨,美元下滑,此前有消息称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)、欧洲央行,以及加拿大、英国、日本和瑞士等国的央行将联手行动向全球金融体系提供流动性.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.
周三为12月合约的首个交割通知日,但没有交割.交易商预计因库存紧张且现货市场持坚,预计不会有玉米交割.
CBOT-3月玉米合约CH2收升2-1/2美分,报每蒲式耳6.08美元.
3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为36.
今日CBOT玉米预估成交量为276,850口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。