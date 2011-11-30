〔纽约期市〕ICE期棉收低,11月大跌约10%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月30日电---期棉周三收低,因投资人抛盘打压,分析师表示,11月期棉大跌近10%,长期经济危机殃及棉花需求.
洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2跌1.84美分,或约2%,收报每磅90.91美分,交投区间为90.70-93.67美分.
本月3月期棉大跌约10%.周二,该合约触及88.50美分日低,汤森路透数据显示,此为该合约自2010年9月初来最低位.
独立分析师Mike Stevens在描述周三期棉市场走势时表示,"缺乏後续买盘,走势令人失望."
市场现关注周四美国农业部将发布的周度出口销售报告,以判断中国对棉花的强劲买盘是否将持续.
过去三周,美国农业部的周度出口销售报告称,中国买入逾230万出口包棉花,因中国补充国家储备.中国之前放出棉花储备以保持国内棉花价格稳定.
交易所数据显示,周二棉花市场未平仓合约为138,214口,上日为136,573口.
洲际交易所数据显示,周二总成交量为19,103口,上日为12,078口.(完)
--编译 李军;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。