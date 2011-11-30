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商品期货 | 2011年 12月 1日 星期四 04:07 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,11月大跌约10%

路透纽约11月30日电---期棉周三收低,因投资人抛盘打压,分析师表示,11月期棉大跌近10%,长期经济危机殃及棉花需求.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2跌1.84美分,或约2%,收报每磅90.91美分,交投区间为90.70-93.67美分.

本月3月期棉大跌约10%.周二,该合约触及88.50美分日低,汤森路透数据显示,此为该合约自2010年9月初来最低位.

独立分析师Mike Stevens在描述周三期棉市场走势时表示,"缺乏後续买盘,走势令人失望."

市场现关注周四美国农业部将发布的周度出口销售报告,以判断中国对棉花的强劲买盘是否将持续.

过去三周,美国农业部的周度出口销售报告称,中国买入逾230万出口包棉花,因中国补充国家储备.中国之前放出棉花储备以保持国内棉花价格稳定.

交易所数据显示,周二棉花市场未平仓合约为138,214口,上日为136,573口.

洲际交易所数据显示,周二总成交量为19,103口,上日为12,078口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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