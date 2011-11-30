〔美国债市〕美银、摩根大通和花旗位列今年ABS市场承销榜前三甲

IFR纽约11月30日电---美国资产担保证券(ABS)一级市场预计在今年余下时间内保持大致淡静,因多数投资人很快将为今年结账.

年底前可能还有几宗交易进场,但在明年前市场不太可能出现本月初的强劲发债态势.

根据IFR Markets和Thomson Reuters SDC,今年ABS新债规模为1,207亿美元,美银(181亿美元)、摩根大通(180亿美元)和花旗集团(135亿美元)分别列承销榜前三甲.

他们的市场份额分别为15.1%、15%和11.3%.

苏格兰皇家银行和巴克莱分别为124亿美元和117亿美元挤进前五,市场份额则分别为10.3%和9.7%.

2011年迄今的发债规模已超过去年全年的1,141亿美元,研究分析师预计明年规模将高达1,450亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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