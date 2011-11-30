〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,但表现不及互换

IFR纽约11月30日电---美国机构债较可比公债利差周三收窄1-5个基点,收益率曲线趋陡,走势跟随互换曲线,但机构债表现逊於互换,互换利差收窄3-11.75个基点,因此前美联储、欧洲央行等多家主要央行联手行动,向金融体系增加流动性.

机构债市场成交活跃,不可赎机构债成交不错,但主要是由交易商主导.客户资金流清淡,因看来月底指数调整动作大部分已经完成,更多预计将拖到周四早盘.

11月机构债指数的存续延长从最初延长的0.09年修正至延长0.10年,大於10月的0.08年,去年11月为0.06年,11月均值为0.08年.

机构债整体中长线买盘良好,TRACE数据显示,成交额为70.59亿美元,其中不可赎债的成交额为26亿美元.

房利美今日标售了三个月和六个月新券各10亿美元,预计周四将宣布新的指标债发行计划.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>