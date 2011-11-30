〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,但表现不及互换

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月30日电---美国机构债较可比公债利差周三收窄1-5个基点,收益率曲线趋陡,走势跟随互换曲线,但机构债表现逊於互换,互换利差收窄3-11.75个基点,因此前美联储、欧洲央行等多家主要央行联手行动,向金融体系增加流动性.
机构债市场成交活跃,不可赎机构债成交不错,但主要是由交易商主导.客户资金流清淡,因看来月底指数调整动作大部分已经完成,更多预计将拖到周四早盘.
11月机构债指数的存续延长从最初延长的0.09年修正至延长0.10年,大於10月的0.08年,去年11月为0.06年,11月均值为0.08年.
机构债整体中长线买盘良好,TRACE数据显示,成交额为70.59亿美元,其中不可赎债的成交额为26亿美元.
房利美今日标售了三个月和六个月新券各10亿美元,预计周四将宣布新的指标债发行计划.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。