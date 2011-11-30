〔加拿大汇市〕加元/美元上扬,因加拿大GDP数据以及全球央行联手行动

路透多伦多11月30日电---加元兑美元周三升至两周高位,因加拿大公布的经济成长数据强於预期,且全球主要央行采取行动增加金融体系的流动性.

加元兑美元CAD=D4触及1.0124加元或0.9878美元日高,为11月14日来最高水准.

加拿大统计局周三公布,该国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.5%,第二季为萎缩0.5%,路透访查的分析师预估值为3.0%.[ID:nCN1253342]

路透调查显示,加拿大央行预计在明年第四季前不会再度升息,因欧洲债务危机恶化令全球经济前景蒙尘.

加元兑美元CAD=D4收报1.0203加元或0.9801美元,远高於周二收盘价1.0303加元或0.9706美元.

加拿大GDP数据公布前,加元已经上涨,因美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行宣布,已同意从12月5日起将现有美元互换额度利差下调50个基点,同时同意采取其他措施.[ID:nCN1253270](完)

--编译 李军;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]