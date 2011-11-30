〔加拿大汇市〕加元/美元上扬,因加拿大GDP数据以及全球央行联手行动

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透多伦多11月30日电---加元兑美元周三升至两周高位,因加拿大公布的经济成长数据强於预期,且全球主要央行采取行动增加金融体系的流动性.
加元兑美元CAD=D4触及1.0124加元或0.9878美元日高,为11月14日来最高水准.
加拿大统计局周三公布,该国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长3.5%,第二季为萎缩0.5%,路透访查的分析师预估值为3.0%.[ID:nCN1253342]
路透调查显示,加拿大央行预计在明年第四季前不会再度升息,因欧洲债务危机恶化令全球经济前景蒙尘.
加元兑美元CAD=D4收报1.0203加元或0.9801美元,远高於周二收盘价1.0303加元或0.9706美元.
加拿大GDP数据公布前,加元已经上涨,因美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行宣布,已同意从12月5日起将现有美元互换额度利差下调50个基点,同时同意采取其他措施.[ID:nCN1253270](完)
--编译 李军;审校 母红
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5