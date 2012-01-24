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亚洲 | 2012年 1月 24日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数触及近三个月收盘高位,因寄望希腊债务问题进展

路透东京1月24日电---日本股市日经指数.N225周二升至近三个月最高收位,因市场寄望希腊债务互换协议仍可达成,尽管欧洲财长此前拒绝了希腊债权人的一项提议.

日经指数收高0.2%至8,785.33点,东证股价指数.TOPX上涨0.1%至757.40点.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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