〔日本债市〕日债期货跌破一目均衡云区支撑,因对欧元的悲观情绪减退

* 日本公债随同德债和美债下滑,因对欧元的悲观情绪退潮

路透东京1月24日电---日本公债价格周二小跌,受对欧洲情势的谨慎乐观影响,指标日债期货跌破技术图表上一目均衡云区底部的关键支撑,10年期公债现券收益率(殖利率)升至1%上方的六周高位.

由於此波跌势主要由全球性因素推动,全球市场的避险情绪进一步退潮或打压日债,不过国内投资者的逢低买盘或缓解该压力.