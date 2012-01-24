版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 24日 星期二 14:46 BJT

〔日本债市〕日债期货跌破一目均衡云区支撑,因对欧元的悲观情绪减退

* 日本公债随同德债和美债下滑,因对欧元的悲观情绪退潮

* 希腊债务互换谈判僵局对公债几无提振

* 一目均衡云图表目前发出两个空头信号

* 10年期收益率1%上方料有日本投资者逢低承接买盘

路透东京1月24日电---日本公债价格周二小跌,受对欧洲情势的谨慎乐观影响,指标日债期货跌破技术图表上一目均衡云区底部的关键支撑,10年期公债现券收益率(殖利率)升至1%上方的六周高位.

由於此波跌势主要由全球性因素推动,全球市场的避险情绪进一步退潮或打压日债,不过国内投资者的逢低买盘或缓解该压力.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐