〔日本债市〕日债期货跌破一目均衡云区支撑,因对欧元的悲观情绪减退

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 日本公债随同德债和美债下滑,因对欧元的悲观情绪退潮
* 希腊债务互换谈判僵局对公债几无提振
* 一目均衡云图表目前发出两个空头信号
* 10年期收益率1%上方料有日本投资者逢低承接买盘
路透东京1月24日电---日本公债价格周二小跌,受对欧洲情势的谨慎乐观影响,指标日债期货跌破技术图表上一目均衡云区底部的关键支撑,10年期公债现券收益率(殖利率)升至1%上方的六周高位.
由於此波跌势主要由全球性因素推动,全球市场的避险情绪进一步退潮或打压日债,不过国内投资者的逢低买盘或缓解该压力.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。