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债券 | 2012年 1月 24日 星期二 15:29 BJT

〔欧元债市〕德国公债小涨,此前希腊债务问题谈判陷入僵局

路透伦敦1月24日电---德国公债周二从一个月低点反弹,此前欧元区财长拒绝了民间债权人有关希腊债务重组的方案,未能化解希腊失序违约的风险.

希腊债券的民间持有人提议,如果将其目前所持债券的名义价值减记一半,4.0%的票息是他们可接受的底线.

但目前没有恐慌情绪,投资者仍谨慎乐观地认为,协议终将会达成,因为无序违约的後果可能会成为所有欧元区成员国的噩梦.

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