〔欧元债市〕德国公债小涨,此前希腊债务问题谈判陷入僵局

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦1月24日电---德国公债周二从一个月低点反弹,此前欧元区财长拒绝了民间债权人有关希腊债务重组的方案,未能化解希腊失序违约的风险.
希腊债券的民间持有人提议,如果将其目前所持债券的名义价值减记一半,4.0%的票息是他们可接受的底线.
但目前没有恐慌情绪,投资者仍谨慎乐观地认为,协议终将会达成,因为无序违约的後果可能会成为所有欧元区成员国的噩梦.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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