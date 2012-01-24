〔欧元债市〕德国公债小涨,此前希腊债务问题谈判陷入僵局

路透伦敦1月24日电---德国公债周二从一个月低点反弹,此前欧元区财长拒绝了民间债权人有关希腊债务重组的方案,未能化解希腊失序违约的风险.

希腊债券的民间持有人提议,如果将其目前所持债券的名义价值减记一半,4.0%的票息是他们可接受的底线.