〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元守住涨幅兑美元持平,此前希腊债务谈判受挫

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 欧元区财长拒绝希腊债券互换提议
* 瑞郎兑欧元小涨,兑美元持平
* 瑞士央行仍准备守护瑞郎兑欧元1.20的汇率上限
路透苏黎世1月24日电---瑞郎兑欧元周二守住涨势,此前欧元区财长拒绝了希腊民间债权人的一项债务重组提议,令违约忧虑升温.
此前市场担心欧元区难以遏制债务危机,推动瑞郎兑欧元汇率在去年屡创新高,促使瑞士央行在去年9月将1.20设定为瑞郎兑欧元的汇率上限.
截至目前,瑞士央行成功守住了这道上限,瑞郎兑欧元在1.20-1.25的狭窄区间内交投.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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