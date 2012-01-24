〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元守住涨幅兑美元持平,此前希腊债务谈判受挫

* 瑞士央行仍准备守护瑞郎兑欧元1.20的汇率上限

路透苏黎世1月24日电---瑞郎兑欧元周二守住涨势,此前欧元区财长拒绝了希腊民间债权人的一项债务重组提议,令违约忧虑升温.

此前市场担心欧元区难以遏制债务危机,推动瑞郎兑欧元汇率在去年屡创新高,促使瑞士央行在去年9月将1.20设定为瑞郎兑欧元的汇率上限.

截至目前,瑞士央行成功守住了这道上限,瑞郎兑欧元在1.20-1.25的狭窄区间内交投.