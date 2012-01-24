〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至近四周低位,受经济忧虑拖累

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一称,英国经济前景已略微改善,但很可能仍须推出更多量化宽松措施.

分析师称,即将出炉的数据和事件或推升对英国前景的忧虑和出台更多量化宽松措施的可能性,因撙节举措及欧元区债务危机的扩散效应料冲击此间经济.