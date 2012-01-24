〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至近四周低位,受经济忧虑拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 欧元/英镑触及0.8383,为近四周来最高
* 英国央行官员普森称经济略有改善,但可能推出进一步量化宽松
* 本周将公布英国GDP数据及英国央行会议记录,市场谨慎
路透伦敦1月24日电---英镑兑欧元周二跌至近四周低位,市场担心英国经济疲弱或促使英国央行推出更多货币宽松举措,令人气承压.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一称,英国经济前景已略微改善,但很可能仍须推出更多量化宽松措施.
分析师称,即将出炉的数据和事件或推升对英国前景的忧虑和出台更多量化宽松措施的可能性,因撙节举措及欧元区债务危机的扩散效应料冲击此间经济.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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