〔表格〕英国12月公共部门借款低於预期,但净债务触及纪录高点

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦1月24日电---英国国家统计局周二公布,12月公共部门收支数据如下:
(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):
12月 4月/12月 4月/12月
2011年 2011年 2010年
公共部门收支短差(PSNCR) 22.889 65.781 9.384
公共部门净借款(PSNB) 10.791 78.083 96.550
市场原先预期公共部门净借款金额为122亿英镑;金融干预以外的12月公共部门净借款总额为1.004万亿(兆)英镑,为1993年有记录以来最高.(完)
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--编译 张明钧;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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