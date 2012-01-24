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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 17:50 BJT

〔表格〕英国12月公共部门借款低於预期,但净债务触及纪录高点

路透伦敦1月24日电---英国国家统计局周二公布,12月公共部门收支数据如下:

(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

12月 4月/12月 4月/12月

2011年 2011年 2010年

公共部门收支短差(PSNCR) 22.889 65.781 9.384

公共部门净借款(PSNB) 10.791 78.083 96.550

市场原先预期公共部门净借款金额为122亿英镑;金融干预以外的12月公共部门净借款总额为1.004万亿(兆)英镑,为1993年有记录以来最高.(完)

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--编译 张明钧;审校 丁琦

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