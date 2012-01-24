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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 18:10 BJT

〔表格〕欧元区11月工业订单较上月下跌1.3%,较上年同期减少2.7%

路透布鲁塞尔1月24日电---欧盟统计局周二公布数据:

* 欧元区11月工业订单较上月减少1.3%(路透调查预估为减少2.2%)

* 欧元区11月工业订单较上年同期减少2.7%(路透调查预估为减少2.8%)

以下为详细数据:

(较上月%) 11年11月 预估 11年10月 11年9月

欧元区 -1.3 -2.2 1.5 -7.8

欧盟 -1.4 0.2 -2.2

(较上年同期%) 11年11月 预估值 11年10月 11年9月

欧元区 -2.7 -2.8 1.5 1.6

欧盟 -1.2 2.6 2.4 (完)

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--编译 丁琦;审校 张明钧

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