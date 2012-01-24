〔表格〕欧元区11月工业订单较上月下跌1.3%,较上年同期减少2.7%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透布鲁塞尔1月24日电---欧盟统计局周二公布数据:
* 欧元区11月工业订单较上月减少1.3%(路透调查预估为减少2.2%)
* 欧元区11月工业订单较上年同期减少2.7%(路透调查预估为减少2.8%)
以下为详细数据:
(较上月%) 11年11月 预估 11年10月 11年9月
欧元区 -1.3 -2.2 1.5 -7.8
欧盟 -1.4 0.2 -2.2
(较上年同期%) 11年11月 预估值 11年10月 11年9月
欧元区 -2.7 -2.8 1.5 1.6
欧盟 -1.2 2.6 2.4 (完)
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--编译 丁琦;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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