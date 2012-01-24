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市场报道 | 2012年 1月 24日 星期二 20:49 BJT

〔表格〕1月21日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.4%--ICSC/高盛

路透1月24日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,1月21日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.4%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

1月21日 507.0 2.8 -1.4

1月14日 514.0 3.0 0.1

1月 7日 513.6 2.8 -5.4

12月31日 543.1 5.3 1.2 (完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

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