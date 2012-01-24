〔表格〕1月21日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.4%--ICSC/高盛

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,1月21日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.4%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
1月21日 507.0 2.8 -1.4
1月14日 514.0 3.0 0.1
1月 7日 513.6 2.8 -5.4
12月31日 543.1 5.3 1.2 (完)
--编译 张明钧;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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