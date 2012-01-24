〔美股业绩〕麦当劳第四季获利好於预期,受益於美欧成熟店面销售增长

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---麦当劳MAD.N周二公布,第四季获利好於分析师预期,因美国和欧洲成熟店面的销售增长超过7%.
这家全球最大的汉堡连锁企业公布,第四季获利为13.8亿美元,合每股1.33美元,好於汤森路透I/B/E/S分析师预估的每股1.30美元,去年同期获利为12.4亿美元,合每股1.16美元.
麦当劳表示,第四季全球同店销售增长7.5%,美国和欧洲的同店销售分别增长7.1%和7.3%,亚太、中东和非洲增长6.9%.
第四季营收增长10%至68.2亿美元,略高於分析师平均预估的68.1亿美元
麦当劳称,2012年资本投资料为29亿美元左右,约一半将用於开设逾1,300家新店.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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