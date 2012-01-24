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市场报道 | 2012年 1月 24日 星期二 21:58 BJT

〔美国数据〕1月21日止当周连锁店销售较上年同期增长2.5%--Redbook

路透纽约1月24日电---Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整後1月21日止当周美国连锁店销售较上年同期增长2.5%.

2012年1月连锁店销售料较上年同期增2.9%,较前月下滑1.6%.(完)

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--编译 张明钧;审校 丁琦

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