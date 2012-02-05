(重温稿)〔纽约汇市〕美元兑日圆受就业数据带动上涨,兑欧元持稳

* 强劲的美国就业数据提振美元兑日圆

* 避险交易消退,欧元兑美元收复失地

* 欧元兑商品货币下滑,因欧元区危机

* 澳元攀升至六个月新高

路透纽约2月3日电---周五美国公布的强劲就业数据刺激投资人买入美元,抛售日圆,更为强劲的经济数据令投资人对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在2014年前不会升息的预期受限.

强劲的就业数据令美元的避险地位消退,投资人冒险意愿增强.受益最大的是欧元,就业报告公布後,欧元一度下滑,但尾盘收复失地,尽管欧债危机悬而未决.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个(路透调查预估为增加15万个),增幅为2011年4月以来最大,12月修正为增加20.3万个(前值为增加20万个);失业率为8.3%,为2009年2月以来最低(路透调查预估为8.5%),12月为8.5%.[ID:nCN1369462]

周五公布的数据令美联储需要提供更多经济刺激措施的理据站不住脚,甚至令部分投资人预计美联储可能在2014年前就升息.

"如果再有几份像今天这种就业报告,升息预期可能会提前到2013年中,汇市将作出反应."花旗旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson表示.

美国供应管理协会(ISM)周五公布,1月非制造业指数为56.8,为2011年2月来最高,预估为53.0.12月为53.0.该数据也增加了美元的吸引力.

2014年4月到期的利率期货显示该时间升息的机率为36%,就业报告公布前显示的机率为零.多数交易商认为2014年6月为首次升息最有可能的月份,报告公布前为2014年8月.

尽管美元兑日圆和瑞郎保持优势,但欧元因风险意愿改善而在尾盘收复失地.美股大涨和美国公债价格重挫显示投资人风险意愿改善.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=持稳,报1.3145美元,盘中因美国就业报告强劲而一度跌至1.3065美元.

美元兑日圆JPY=升0.50%,报76.56日圆,脱离周四触及的三个月低点76.02日圆,也离开日本官员威胁要干预的水准.周五高位76.22日圆是一周高点,但美元仍接近10月31日触及的历史低点75.311日圆.

日本财务大臣安住淳周五的言论令外汇市场更加紧张,他表示投机性日圆买盘从上周以来开始增强,并重申将采取有力措施来应对日圆的"单边"走势.[ID:nCT0502941]

但希腊债务重组问题未得到解决令欧元兑商品货币下滑.

澳元兑美元AUD=攀升至六个月高位1.0794美元,尾盘升0.59%.报1.0774.根据路透数据,欧元兑澳元EURAUD=跌至历史新低约1.2162澳元.

**担忧希腊**

投资人仍正等待希腊和民间债权人在交换债券的磋商结果.

希腊官方多次表示接近达成协议,而欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四重申,协议将在周末达成.

"在很短期,人们将不愿意在欧元建仓,因有很多围绕希腊消息的风险,"汇丰驻伦敦汇市策略师Daragh Maher说.

上周欧元触及六周高位,在迫近阻力位1.3235美元前升势止步,根据路透数据,该水准为欧元从去年10月至今年1月的跌势的38.2%回档位.

欧元兑瑞郎EURCHF=最新升0.23%,至1.2075瑞郎,迫近瑞士央行底线1.20,该央行称将不惜代价扞卫该目标.

瑞士政府及主要党派支持央行设定欧元/瑞郎1.20下限,称这是扞卫经济的根本需要.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3143 1.3145 -0.02 +1.53 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.56 76.18 +0.50 -0.49 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.61 100.15 +0.46 +1.05 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9186 0.9161 +0.27 -2.03 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5812 1.5806 +0.04 +1.78 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9929 0.9992 -0.63 -2.59 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0775 1.0711 +0.60 +5.38 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2074 1.2046 +0.23 -0.58 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8311 0.8316 -0.06 -0.22 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8357 0.8333 +0.29 +7.36 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8001 5.8245 -0.42 -2.95 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6240 7.6585 -0.45 -1.47 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6842 6.7378 -0.80 -2.96 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7858 8.8619 -0.86 -1.43 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 李军/利棣儿

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