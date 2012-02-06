〔USDA报告〕2月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透2月6日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 02/02/12 01/26/12 01/26/12 02/03/11
初值 修正值 前值
小麦 14,505 18,796 18,655 30,618
燕麦 12 9 9 0
大麦 60 0 0 12
玉米 39,389 22,834 22,690 29,201
高粱 573 289 289 1,165
大豆 37,292 41,756 41,503 44,509
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 671,398 786,771
燕麦 400 65
大麦 5,690 4,517
玉米 710,614 712,063
高粱 32,816 60,616
大豆 755,595 1,023,902
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。