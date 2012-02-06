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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 00:01 BJT

〔USDA报告〕2月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月6日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 02/02/12 01/26/12 01/26/12 02/03/11

初值 修正值 前值

小麦 14,505 18,796 18,655 30,618

燕麦 12 9 9 0

大麦 60 0 0 12

玉米 39,389 22,834 22,690 29,201

高粱 573 289 289 1,165

大豆 37,292 41,756 41,503 44,509

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 671,398 786,771

燕麦 400 65

大麦 5,690 4,517

玉米 710,614 712,063

高粱 32,816 60,616

大豆 755,595 1,023,902

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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