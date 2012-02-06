〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.080%,投标倍数为4.63

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透华盛顿2月6日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.080
中值 0.070
低值 0.050
投资 0.081
价格 99.979778
高值得标比率 13.10%
投标倍数 4.63
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 33,001,874,100
总投标 152,762,874,100
竞争性投标得标 32,046,690,000
非竞争性投标得标 755,184,100
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/02/09
到期日 2012/05/10
CUSIP码 9127955M9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 于春红
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