〔欧洲汇市〕英镑兑摇摇欲坠的欧元攀升,因希腊援助条款的磋商一拖再拖

* 英国兑欧元上涨,因希腊援助计划存在不确定性

* 英镑兑美元下滑,因冒险意愿减弱

* 英国PMI数据支持英镑,但料英国央行将推出进一步的量化宽松政策

路透伦敦2月6日电---英镑兑欧元周一上涨,但兑美元下滑,因希腊政治决策者未能就援助计划的条款取得一致,加剧了投资者对欧债危机的焦虑情绪,对美元带来支持.

近期一连串正面的英国经济数据为英镑提供一些支持,尽管交易员说这不大可能影响英国央行周四或将公布扩大资产购买计划,市场对英国央行的预期一直令英镑承压.同时,欧元区的事件继续推动汇市走势.

希腊政府和党派领袖就换取第二轮援助而需要接纳的何种条件尚未达成一致.

希腊政府一名官员周一表示,希腊政府和政党领导人必须在下次欧元区财长会议前,与国际货币基金组织(IMF)和欧盟检查员就第二轮援助条款达成一致.但他否认联合政府的三大执政党必须在周一就是否接受协议给欧盟答覆.[ID:nCN1371964]

希腊未能确保得到第二轮援助,将造成希腊出现无序违约.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌约0.4%,至0.8280英镑.交易商说,支持位在1月触及的今年低位0.8222英镑,且欧元跌穿该水准的话,将使英镑升至2010年9月来最高.

英镑兑美元GBP=D4跌约0.2%,至1.5783美元,低於上周触及1.5884美元的10周高位.交易商说止损卖单在1.5715美元附近,买盘在大约1.5710/00美元.

技术分析师说,英镑必须升穿切入位在1.5965美元的200天移动均线才出现潜在上行,而据报卖盘在大约1.5880/90美元.

上周备受关注的一连串采购经理人指数(PMI)数据强劲暗示了今年初英国或不会陷入衰退.但英国央行预料将保持谨慎态度,且将在本周会议推出新一轮量化宽松政策,路透调查显示分析师的预估集中在推出500亿英镑的经济刺激措拖.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]