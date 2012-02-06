〔金属期市〕期铜跟随欧元下挫,因担忧希腊违约

* 中国实货铜市仍然淡静

* Codelco称今年要追平去年铜产出并不容易

* 关注周二出炉的德国12月工业生产数据

路透纽约/伦敦2月6日电---期铜周一下跌,受累於美元走强及忧虑欧债危机扩散,因希腊迄今尚未批准新援助方案的条款.

期铜市场基调犹豫不决,和亚洲股市总体持平的走势接近,中国地产股对股指拖累最大,加重投资者对中国金属需求的忧虑.

不过获利了结卖盘暂竭,被视作对2012年铜价意外涨势提供建立多头头寸的另一次机会.市场预期今年铜的供需基本面仍然紧张.

"我们预期铜价任何回调将是买入机会,"Altavest Worldwide Trading分析师Erik Gebhard说.

"全球央行仍保持放宽政策的心态,某种程度上是在鼓励风险意愿抬头.随着时间推移,这将令资产价格上升,铜价将是其中之一."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌75美元,收报每吨8,500美元,和1月触及的四个月高位8,679.50美元仅差2%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌3.70美分,或1%,收报每磅3.8645美元,交投区间在3.8280-3.9020美元.

铜价下跌,跟随欧元跌势,此前欧盟执委会周一称,希腊已经超过了完成欧元区、国际货币基金组织(IMF)对其第二笔援助计划的谈判最後期限,雅典必需尽快做出决定.[ID:nCN1372154]

希腊政治领袖就讨论援助计划下希腊需进行的改革的会议延期一天至周二.

基本面方面,今年铜供应势将仍然受限.

全球最大铜生产商智利的Codelco [CODEL.UL]执行长Diego Hernandez在报章El Mercurio周日刊登的访问中表示,今年该公司要追平2011年创纪录的173.5万吨铜产量并不容易.

但投资者担心需求增长仍然不明确.

"基本面仍相当疲弱,特别是在中国,"渣打银行分析师Marc Ground表示.

一驻香港的交易商说,随着农历新年假期结束後工厂在本周开工,但周一中国实货市场仍然淡静.

中国期货市场的迹象仍然直指现货市场缺乏需求,近月上海期铜较交投最活跃的4月LME合约处於大幅贴水的730元人民币,周五贴水660元人民币.

麦格理分析师在报告中说,"终端需求增加的情况是中国农历新年後的市场关键所在,但鉴於制造业生产仍似乎超前了消费,及关键的楼市看来迟滞,我们认为铜价可能不得不跌向8,000美元,以吸引投资人的兴致."

其他金属方面,三个月期铝CMAL3跌25美元,报每吨2,222美元.LME铝库存增加30,525吨,至502万吨创下纪录新高.

以下为1841GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 386.25 -3.90 -1.00 343.60 12.41

LME期铝 2223.00 28.00 +1.28 2020.00 10.05

LME期铜 8500.00 -75.00 -0.87 7600.00 11.84

LME期铅 2180.00 -45.00 -2.02 2035.00 7.13

LME期镍 21695.00 390.00 +1.83 18710.00 15.95

LME期锡 24500.00 100.00 +0.41 19200.00 27.60

LME期锌 2130.00 -25.00 -1.16 1845.00 15.45

上海期铝 16215.00 25.00 +0.15 15845.00 2.34

上海期铜 60530.00 710.00 +1.19 55360.00 9.34

上海期锌 16195.00 240.00 +1.50 14795.00 9.46

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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