〔全球金市〕金价下挫,因希腊谈判陷僵局和美国经济改善迹象令美元上涨

* 黄金跟进卖盘持续,因担忧希腊和美国就业数据的影响发酵

* 希腊救助谈判令欧洲投资者感到不安

* 黄金下道主要技术阻力位在每盎司1,800美元

* 市场关注:周二公布的美国消费信贷报告

路透纽约/伦敦2月6日电---黄金价格周一下跌,此前希腊救助进程遇阻令美元上扬,而美国经济前景好转也增加投资者获利了结.上日黄金大跌时,市场也曾出现获利了结.

黄金追随美国股市跌势,之前希腊联合政府未能及时就新救助计划给出答覆,令市场再度担心该国可能出现无序违约.美元指数因此上涨.

上周五黄金下挫2%,当时美国非农就业数据较佳,令美国联邦储备理事会(美联储, FED)采取进一步宽松政策可能性降低.1月黄金大涨11%,恰恰反映了投资者对联储宽松政策的预期.

"由於希腊问题和就业数据公布後美国经济浮现乐观人气,美元上涨.长期来看,美元仍有很多下档风险."Prestige Economics主席Jason Schenker称.

"我不认为(就业数据)改变了黄金的上涨趋势."他说.

1936GMT时,现货金XAU=下跌0.3%,报每盎司1,720.86美元,稍早曾触及1,711.29美元的低位.

美国4月期金GCJ2结算价跌15.40美元,报每盎司1,724.90美元,成交量比30日均值低约25%,但基本上与近期数量的走势相符.

S&P Capital IQ首席技术策略师Mark Arbeter表示,美联储近零利率政策前景以及美元指数的动向"为黄金修正划上了句号".

他表示,从技术图表上看,黄金可能在每盎司约1,800美元附近面临主要阻力,该位置为去年9月所启动升势的顶部.

若浏览金价技术图形,请点选(r.reuters.com/jyv46s)

分析师称黄金今年迄今仍上涨了近10%,不过如果更多迹象显示美国经济较欧元区复苏更快,那麽美元将会上涨,黄金可能会难以重返高位.

去年时,欧洲债务危机推动大部分投资者买入黄金以图避险,这令金价升至纪录高位.不过近几个月来,黄金倾向与其他大宗商品等风险较高的资产呈现较为一致变动方向.

**实货需求强劲**

不过,主要的亚洲市场对於现货黄金的需求仍强劲,此前买家利用周五价格大跌的机会重入市场.

巴克莱资本在一份报告中称,上周以实货黄金为支持的上市交易产品所持的黄金增加了20吨,且初步数据显示,1月的流入基本抵消了12月净赎回的份额.

汇丰集团则称,维持2012年黄金平均预估价格在每盎司1,850美元不变,因全球货币政策宽松、金融市场不确定性和央行兴趣回温.

现货银XAG=上涨0.4%,报每盎司33.72美元.现货铂金XPT=涨0.3%,报1,622美元,现货钯金XPD=下滑0.6%,至701.05美元.

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最新价格/ 当日 当日 目前

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1724.90 -15.40 -0.9 1714.00 1740.90 125,916

COMEX 3月白银期货 33.75 0.001 0.0 32.985 33.870 34,316

COMEX 4月铂金期货 1629.80 -2.10 -0.1 1606.10 1632.00 4,581

COMEX 3月钯金期货 705.95 -2.90 -0.4 692.00 707.45 3,144

现货金 XAU= 1720.86 -4.94 -0.3 1712.35 1737.59

现货银 XAG= 33.720 0.130 0.4 33.020 33.840

现货铂金 XPT= 1622.00 4.50 0.3 1606.50 1626.50

现货钯金 XPD= 701.05 -3.95 -0.6 693.00 706.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=