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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 04:28 BJT

更正〔美国数据〕12月消费者信贷猛增193.1亿美元,预估为增长77亿美元

(更正:因译文有误,内文第二段最後一句应改为11月修订後为"增加203.8亿美元",非"203.7亿美元")

路透华盛顿2月7日电---一份美国联邦储备委员会报告周二显示,美国12月消费者信贷猛增193.1亿美元,远超预期,因民众借钱购买汽车和上学,对经济而言是正面迹象.

美国12月消费者信贷升幅较路透访查的分析师预估的77亿美元的高出逾两倍.11月修订後为增加203.8亿美元.

包括学生贷款和汽车贷款在内的12月非循环贷款增加165.5亿美元,为2001年11月来最大升幅.

主要用於衡量信用卡使用情况的循环贷款增加27.6亿美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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