更正〔美国数据〕12月消费者信贷猛增193.1亿美元,预估为增长77亿美元

台湾债市：10年券发行前交易殖利率早盘走扬，标债在即多单先行出场
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
(更正:因译文有误,内文第二段最後一句应改为11月修订後为"增加203.8亿美元",非"203.7亿美元")
路透华盛顿2月7日电---一份美国联邦储备委员会报告周二显示,美国12月消费者信贷猛增193.1亿美元,远超预期,因民众借钱购买汽车和上学,对经济而言是正面迹象.
美国12月消费者信贷升幅较路透访查的分析师预估的77亿美元的高出逾两倍.11月修订後为增加203.8亿美元.
包括学生贷款和汽车贷款在内的12月非循环贷款增加165.5亿美元,为2001年11月来最大升幅.
主要用於衡量信用卡使用情况的循环贷款增加27.6亿美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点） 周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要 是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午 4:30开始计算到早上7:30。 先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元 中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的 变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率 变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所 隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。 而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午 4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目 的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这 里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人 民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变 化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前