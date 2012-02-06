〔纽约汇市〕欧元下滑,因希腊推迟通过债务协议

* 希腊推迟救助协议谈判,而德国总理梅克尔呼吁行动

* 欧元料很有可能下探1.30美元下方

* IMF首席经济学家预计希腊债务大幅减计

路透纽约2月6日电---欧元兑美元周一下滑,因希腊政治领导人推迟对新的救助方案作出决定,令投资人对希腊出现可能蔓延至欧元区其他负债沉重国家的无序违约忧心忡忡.

欧盟执委会发言人表示,希腊已经过了敲定第二轮金援谈判的最後期限,需要马上采取行动.

德国总理梅克尔呼吁希腊尽快作出决定,接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)新一轮救助要求的条件,但希腊的政治领导人以推迟一日再作决定回应.

"欧洲的情势发展影响欧元人气.稍早欧元触动止损盘,缩减了一些跌幅,但情况好不到哪里去."Forex.com首席汇市策略师Brian Dolan表示,因投资人静待希腊谈判结果.

希腊执政联盟成员必须在欧元区财长下一次会议前同意获得救助的苛刻条件.希腊政党领袖会议被推迟至周二.该国需要在3月前获得金援偿还庞大债务.

欧元兑美元EUR=EBS尾盘跌0.1%,报1.3128美元,盘中低见1.3026美元,在1.3050美元下方触动了止损单.

如果希腊僵局持续,欧元可能下探2月1日低点1.3026美元,据说在1.3020美元下方还有更多止损单.

野村证券分析师表示,相信希腊快将达成协议,无论是民间债权人参与过程条款,以及同国际金主的磋商.

"由於坏消息和好消息对市场的影响明显不对称(坏消息可能造成严重恶果),交易要有信心很难."野村表示,"但是,我们相信可能在非常短时期内就有'好'结果,因此我们倾向目前在我们的投资组合中保持风险偏好."

野村表示,欧元/美元在1.25美元是第一季合理的目标位,不过投机性空头仓位仍居高不下,因此欧元在非常短期内被轧空上涨也不足为奇.

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周一表示,政府和民间债权人的协商一拖再拖,看来希腊民间债务将有"非常大幅的减计".

花旗集团旗下CitiFX表示,尽管有所有这些有关希腊的不确定性,欧元仍颇为稳健的守住阵脚.

CitiFX称可能有两个原因,一是投资人仍预计协议最终将达成,其次他们认为希腊太小,影响力不够.

"我们长期认为投资人小看希腊是冒风险的,"该行表示,"我们认为希腊出现信贷事件的风险是不可忽视的...我们也猜测如果希腊出现违约,可能导致危机蔓延至欧元区其他财政薄弱的二线国家,造成汇市出现一段时间的过度波动."

欧元兑日圆EURJPY=跌0.1%,报100.54日圆,欧元兑瑞郎EURCHF=亦下滑0.1%,报1.2062瑞郎,离瑞士央行设定的1.20瑞郎下限不远.

美元兑日圆JPY=EBS变动不大,报76.58日圆,稍早一度升至逾一周最高的76.79日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3131 1.3143 -0.09 +1.44 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.56 76.56 +0.00 -0.49 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.55 100.61 -0.06 +0.99 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9185 0.9186 -0.01 -2.04 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5822 1.5812 +0.06 +1.85 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9954 0.9929 +0.25 -2.34 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0727 1.0775 -0.45 +4.91 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2062 1.2074 -0.10 -0.68 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8297 0.8311 -0.17 -0.38 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8338 0.8357 -0.23 +7.12 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8148 5.8001 +0.25 -2.71 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6352 7.6240 +0.15 -1.33 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7091 6.6842 +0.37 -2.59 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8214 8.7858 +0.41 -1.03 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 徐文焰

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