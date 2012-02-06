〔加拿大股市〕收低,因遭获利了结及担忧希腊出现债务违约

路透多伦多2月6日电---加拿大主要股指周一收低,因投资人在四天连涨後锁定部份获利,且持续担忧希腊将不能避免债务违约导致的商品价格下跌也打压市场.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数的材料和能源板块领跌大盘,分别跌0.5%和0.1%,因油价和金价下跌,受累於希腊债务谈判仍然缺乏进展.

Canadian Natural Resources (CNQ.TO)在权重的个股中跌幅最大,下滑1.4%,报40.28加元,同业Cenovus (CVE.TO)下跌1.8%,报38.11加元.多元化矿商Teck Resources TCKb.TO挫跌2.1%,报42.50加元.

周一希腊政治领导人仍未能就减薪及其他改革措施达成一致,希腊批准这些措施是国际贷款者给予希腊第二套援助的先决条件.希腊需要第二轮援助以避免该国出现无序违约.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低17.43点或0.14%,报12,559.85点.大盘10大类股中六类股收低.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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