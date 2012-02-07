〔美国数据〕2月4日止当周连锁店销售较上年同期增长2.5%--Redbook

更新版 1-日本热股：东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透纽约2月7日电---Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整後2月4日止当周美国连锁店销售较上年同期增长2.5%.
2012年2月连锁店销售较上年同期增2.5%,较前月增长1.2%.(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王洋;审校 利棣儿
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）