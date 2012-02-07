〔美国数据〕2月4日止当周连锁店销售较上年同期增长2.5%--Redbook

更新版 1-日本热股：东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元

路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。