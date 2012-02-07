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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 22:40 BJT

〔美国股市〕开盘基本持平,因希腊起草关於援助计划的协议文本

路透纽约2月7日电---美国股市周二开盘基本持平,因希腊政府称正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人批准.[nCN1375022]

道琼工业指数.DJI盘初下跌13.32点,或0.10%,至12,831.81点,标准普尔500指数.SPX下滑2.29点,或0.17%,至1,342.04点,Nasdaq指数.IXIC下跌3.30点,或0.11%,至2,898.69点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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