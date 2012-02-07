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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 02:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率为0.347%,投标倍数为3.30

路透华盛顿2月7日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.347%

中值 0.332%

低值 0.250%

价格/得标

价格 99.710759

高值得标比率 12.68%

投标倍数 3.30

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,048,300

总投标 105,678,618,300

竞争性投标得标 31,962,430,000

非竞争性投标得标 37,618,300

FED附加 3,901,769,900

初级市场交易商投标 79,330,000,000

初级市场交易商得标 20,387,260,000

直接投标 11,425,000,000

直接投标得标 2,718,170,000

间接投标 14,886,000,000

间接投标得标 8,857,000,000

发行细节

发行日 2012/02/15

到期日 2015/02/15

CUSIP码 912828SE1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 李军;审校 利棣儿

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