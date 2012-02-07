版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 00:21 BJT

〔标题新闻〕2015年全球铜矿年产能料达2,620万吨,2012年至2015年的平均年增率为6.6%--ICSG

ICSG为国际铜业研究组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8D75QZ]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐