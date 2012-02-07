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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 01:54 BJT

〔EIA月报〕EIA下修2012年非OPEC石油日产量预估

路透华盛顿2月7日电---美国能源资料协会(EIA)周二下调非石油输出国组织(OPEC)2012年日产量预估14万桶,至日产量5,254万桶,但上调2013年产量预估9万桶,至日产5,339万桶.

EIA在其月报中还表示,预计今年美国继续保持石油产品净出口国.EIA称由於美国对汽油等油品需求不断减弱,今年预计油品净出口量为每日35万桶,明年为32万桶.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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