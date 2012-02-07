版本:
中国
债券 | 2012年 2月 8日 星期三 02:11 BJT

〔欧元债市〕德国公债下跌,市场为希腊达成协议作准备

* 德国公债下跌,意大利公债反弹,因希腊接近达成协议

* 希腊政治协议将引发风险资产涨势

* 由於希腊问题尚未解决,风险资产涨势可能将受限

路透伦敦2月7日电---德国公债期货周二下跌逾0.5个大点,有迹象显示希腊可能将就改革达成政治协议,因此市场对避险资产需求降温.

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]

如果该协议最早在周二晚间得到确认,可能将引发欧元区风险较高公债的涨势,推动西班牙和意大利公债收益率下降,提振德国公债收益率升向2%的新高.

3月德债期货FGBLc1回吐稍早涨幅,触及137.83的低位,当日跌80个跳动点.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下挫至5.61%,其较可比德债收益率差DE10YT=TWEB缩窄至三个月低点364个基点.

如果希腊达成协议,可能将使收益率差进一步收窄.

葡萄牙公债持稳,近期欧洲央行开始买入葡萄牙公债,以抑制其跌势.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐