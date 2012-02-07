〔欧元债市〕德国公债下跌,市场为希腊达成协议作准备

中国基金：全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
* 德国公债下跌,意大利公债反弹,因希腊接近达成协议
* 希腊政治协议将引发风险资产涨势
* 由於希腊问题尚未解决,风险资产涨势可能将受限
路透伦敦2月7日电---德国公债期货周二下跌逾0.5个大点,有迹象显示希腊可能将就改革达成政治协议,因此市场对避险资产需求降温.
希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]
如果该协议最早在周二晚间得到确认,可能将引发欧元区风险较高公债的涨势,推动西班牙和意大利公债收益率下降,提振德国公债收益率升向2%的新高.
3月德债期货FGBLc1回吐稍早涨幅,触及137.83的低位,当日跌80个跳动点.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下挫至5.61%,其较可比德债收益率差DE10YT=TWEB缩窄至三个月低点364个基点.
如果希腊达成协议,可能将使收益率差进一步收窄.
葡萄牙公债持稳,近期欧洲央行开始买入葡萄牙公债,以抑制其跌势.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利