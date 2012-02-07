〔金属期市〕伦敦期铜收低,因希腊债务问题持续

台湾债市：10年券发行前交易殖利率早盘走扬，标债在即多单先行出场
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
* 希腊债务情势左右期铜走势
* LME铜库存跌至近两年半低位
* 上海期铜和LME期铜价差扩宽,暗示中国需求疲弱
* 关注周四出炉的中国贸易数据
路透纽约/伦敦2月7日电---伦敦期铜周二收低,受希腊债务会谈的消息打压,但在电子交易时段期铜转跌为升,受助於欧元上涨,市场预期希腊救助协议将很快达成.
但在希腊政治领导人将讨论1,300亿欧元援助计划的会议从周二推迟至周三後,期铜在盘後的升势竭止,并缩减升幅.
成交量上升,因期铜跟随希腊债务谈判消息作反应,在平盘上下方游走.期铜最初上涨,此前希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌19美元,收报每吨8,481美元.盘後,期铜反弹至8,500美元上方,因希腊官员的声明令风险人气改善.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2升1.15美分,收报每磅3.8760美元,接近3.7940-3.8810美元交投区间的高端.
根据汤森路透初步数据显示,成交放量,在纽约市场尾盘达78,000口,较30天均值高出约三分二.
分析师说,对希腊债务协议的乐观情绪扶助盖过德国12月工业生产数据意外疲弱及对中国在农历假期後采购迟滞的忧虑.如果对中国需求的忧虑持续,将可能影响铜价的今年涨势.
LME铜库存减少,至约两年半低位,取消仓单跳升,特别是在美国的仓库,直指美国需求增加.
不过上海期货交易所监察的仓库中,铜库存上升,凸显中国需求仍然疲弱.中国消费全球铜供应约40%.
麦格理分析师在研究报告中说,"上海期铜和LME期铜的套利比例从假期前的贴水近每吨100美元进一步扩大至写这份报告时的每吨升水400美元."
"这显示在铜价急升後缺乏中国消费者的买需,因为在中国假期後需求冷淡,投资人日益担心中国铜库存进一步增加,及全球铜价上涨令再生材料市场供应增加."
世界最大铜消费国中国的一些炼厂考虑将精炼铜库存出口,因内需不振而海外价格较高,两位直接了解这类动向的交易商周二表示.[ID:nCN1374594]
以下为1854GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 386.85 0.40 +0.10 343.60 12.59
LME期铝 2254.50 32.50 +1.46 2020.00 11.61
LME期铜 8480.00 -20.00 -0.24 7600.00 11.58
LME期铅 2186.00 5.00 +0.23 2035.00 7.42
LME期镍 21775.00 80.00 +0.37 18710.00 16.38
LME期锡 25500.00 1000.00 +4.08 19200.00 32.81
LME期锌 2119.00 -12.00 -0.56 1845.00 14.85
上海期铝 16145.00 -70.00 -0.43 15845.00 1.89
上海期铜 60030.00 -500.00 -0.83 55360.00 8.44
上海期锌 16010.00 -185.00 -1.14 14795.00 8.21
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点） 周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要 是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午 4:30开始计算到早上7:30。 先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元 中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的 变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率 变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所 隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。 而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午 4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目 的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这 里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人 民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变 化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前