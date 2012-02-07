〔金属期市〕伦敦期铜收低,因希腊债务问题持续

《谢栋铭专栏》人民币中间价定价机制微调仅仅是技术调整吗？

（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点） 周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要 是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午 4:30开始计算到早上7:30。 先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元 中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的 变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率 变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所 隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。 而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午 4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目 的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这 里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人 民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变 化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前