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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 04:59 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜收低,因希腊债务问题持续

* 希腊债务情势左右期铜走势

* LME铜库存跌至近两年半低位

* 上海期铜和LME期铜价差扩宽,暗示中国需求疲弱

* 关注周四出炉的中国贸易数据

路透纽约/伦敦2月7日电---伦敦期铜周二收低,受希腊债务会谈的消息打压,但在电子交易时段期铜转跌为升,受助於欧元上涨,市场预期希腊救助协议将很快达成.

但在希腊政治领导人将讨论1,300亿欧元援助计划的会议从周二推迟至周三後,期铜在盘後的升势竭止,并缩减升幅.

成交量上升,因期铜跟随希腊债务谈判消息作反应,在平盘上下方游走.期铜最初上涨,此前希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌19美元,收报每吨8,481美元.盘後,期铜反弹至8,500美元上方,因希腊官员的声明令风险人气改善.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2升1.15美分,收报每磅3.8760美元,接近3.7940-3.8810美元交投区间的高端.

根据汤森路透初步数据显示,成交放量,在纽约市场尾盘达78,000口,较30天均值高出约三分二.

分析师说,对希腊债务协议的乐观情绪扶助盖过德国12月工业生产数据意外疲弱及对中国在农历假期後采购迟滞的忧虑.如果对中国需求的忧虑持续,将可能影响铜价的今年涨势.

LME铜库存减少,至约两年半低位,取消仓单跳升,特别是在美国的仓库,直指美国需求增加.

不过上海期货交易所监察的仓库中,铜库存上升,凸显中国需求仍然疲弱.中国消费全球铜供应约40%.

麦格理分析师在研究报告中说,"上海期铜和LME期铜的套利比例从假期前的贴水近每吨100美元进一步扩大至写这份报告时的每吨升水400美元."

"这显示在铜价急升後缺乏中国消费者的买需,因为在中国假期後需求冷淡,投资人日益担心中国铜库存进一步增加,及全球铜价上涨令再生材料市场供应增加."

世界最大铜消费国中国的一些炼厂考虑将精炼铜库存出口,因内需不振而海外价格较高,两位直接了解这类动向的交易商周二表示.[ID:nCN1374594]

以下为1854GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 386.85 0.40 +0.10 343.60 12.59

LME期铝 2254.50 32.50 +1.46 2020.00 11.61

LME期铜 8480.00 -20.00 -0.24 7600.00 11.58

LME期铅 2186.00 5.00 +0.23 2035.00 7.42

LME期镍 21775.00 80.00 +0.37 18710.00 16.38

LME期锡 25500.00 1000.00 +4.08 19200.00 32.81

LME期锌 2119.00 -12.00 -0.56 1845.00 14.85

上海期铝 16145.00 -70.00 -0.43 15845.00 1.89

上海期铜 60030.00 -500.00 -0.83 55360.00 8.44

上海期锌 16010.00 -185.00 -1.14 14795.00 8.21

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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