〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因南美作物天气好转

路透2月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,因南美作物天气改善,另外在周四美国农业部公布2月作物产量及供需报告前,市场调整部位.

南美大豆及玉米主要生长区持续出现阵雨,使结荚期大豆的生长状况有所缓解,但对於阿根廷的玉米来说,这次降雨太晚了,难以恢复因干热天气而失去的生机.

未来七天阿根廷转为干燥天气应不会为作物带来麻烦."阿根廷天气将干燥一阵子,但过去几周此地已出规模不错的降雨,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.

大豆亦因美元下跌,原油价格上涨及预计南美大豆产量下降而获得支撑.

"我认为原油价格上涨起到扶助作用,预计2012-13年大豆库存紧张,因南美产量下降,"Newedge USA分析师Dan Cekander表示.

全球最大的大豆买家中国有望在本季度采购更多美国大豆,因南美持续乾旱料将导致收成减少,从而推升大豆价格.

美国农业部数据显示,出口商向摩洛哥销售了2万吨美国豆油,2011/12年付运.

3月大豆期货的关键支撑位在100日移动均线切入位12.07-1/4美元,阻力位在200日移动均线切入位12.91-1/4美元.相对强弱指标(RSI)在61.

CBOT-3月大豆期货Sc1收低1美分,报每蒲式耳12.32美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1收涨0.01美分,报每磅52.17美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1跌2.1美元,报每短吨325.4美元.

今日CBOT预估成交量分别为大豆193,382口,豆油88,976口和豆粕60,051口.

以下为CBOT农产品期货在2004GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 642.25 -2.00 -0.3% -0.7%

CBOT大豆Sc1 1232.00 -1.00 -0.1% 2.8%

CBOT豆粕SMc1 325.40 -2.10 -0.6% 5.2%

CBOT豆油BOc1 52.17 0.01 0.0% 0.2%

CBOT小麦Wc1 662.25 -6.25 -0.9% 1.5%

CBOT稻米RRc1 1410.50 16.50 1.2% -3.4%

EU小麦BL2H0 221.75 -0.50 -0.2% 9.5%

NYMEX原油期货CLc1 98.64 1.74 1.8% -0.2%

道琼工业指数.DJI 12,876 31 0.2% 5.4%

现货金XAU= 1747.99 28.79 1.7% 11.8%

欧元/美元EUR= 1.3250 0.012 0.9% 2.4%

美元指数.DXY 78.5540 -0.5110 -0.7% -2.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 660 12 1.9% -62.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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