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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 05:32 BJT

〔国际油市〕美国最近一周原油库存减少450万桶--美国石油协会(API)

路透2月7日电---美国石油协会(API)周二公布:

* 美国最近一周原油库减少450万桶.

* 美国最近一周汽油库存增加440万桶,馏分油库存增加38.6万桶.(完)

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