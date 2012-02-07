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市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 05:08 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.26%,Nasdaq指数上涨0.07%

路透纽约2月7日电---美国股市周二小幅收升,但鉴於希腊就援助计划的讨论结果不确定,未来几天投资者可能不愿意大举押注.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升33.07点,或0.26%,至12,878.20点;标准普尔500指数.SPX上涨2.72点,或0.20%,至1,347.05点.Nasdaq指数.IXIC升2.09点,或0.07%,至2,904.08点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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