版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 23:45 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月8日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/03/12 较上周 较上年 02/03/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 334.9 -4.5 -11.0 339.2 0.3 -5.8

馏分油 144.2 0.4 -16.5 146.6 1.2 -17.8

汽油 228.9 4.4 -10.8 231.8 1.6 -9.1

取暖油 31.9 0.1 -9.5 31.4 0.6 -7.2

新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 0.0 0.5 0.1 -0.1

煤油型航空燃料 41.9 -0.5 -0.5 41.9 -0.3 -1.0

原油日加工量 14.5 0.4 0.3 14.4 0.2 0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存增加70万桶,馏分油库存减少70万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐