〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月8日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/03/12 较上周 较上年 02/03/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 334.9 -4.5 -11.0 339.2 0.3 -5.8
馏分油 144.2 0.4 -16.5 146.6 1.2 -17.8
汽油 228.9 4.4 -10.8 231.8 1.6 -9.1
取暖油 31.9 0.1 -9.5 31.4 0.6 -7.2
新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 0.0 0.5 0.1 -0.1
煤油型航空燃料 41.9 -0.5 -0.5 41.9 -0.3 -1.0
原油日加工量 14.5 0.4 0.3 14.4 0.2 0.1
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存增加70万桶,馏分油库存减少70万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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