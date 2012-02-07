〔美股盘後〕Avid Technology盘後上涨1.1%,此前公布业绩

欧元区金融：投资者提高海外投资比例，尽管区内经济复苏--央行数据
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
路透纽约2月7日电---Avid Technology Inc (AVID.O)在周二盘後交易中上涨1.1%,此前该公司公布业绩.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
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