〔美国股市〕在清淡交投中小幅收升,市场静待希腊债务协议结果

* 可口可乐公布业绩後股价攀升,苹果触及新高

* 技术因素直指对股市有潜在信心

* 道指收升0.3%,标普500指数涨0.2%,Nasdaq指数升0.1%

路透纽约2月7日电---美国股市周二小幅收升,但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者可能不愿意大举押注.

标普500指数今年以来上涨近7%,受助於优於预期的经济数据,提振诸如微软(MSFT.O)及苹果(AAPL.O)等重量级个股的表现,微软股价触及年内高位,苹果股价创纪录高点.

显示潜在信心的迹象是,根据汤森路透Datastream数据,纽约证交所触及52周高位的公司10天移动均值为203家,此为2010年5月来最高,触及52周低位的公司10天移动均值下跌至仅为8家.

不过,市场继续关注欧元区出现任何显示解决主权债危机努力受挫的迹象.

"改善的基本面以及欧洲地缘政治风险的宏观背景两股力量呈现拉锯,"J.P. Morgan Funds驻纽约市场策略师Andrew Goldberg说,"我们仍在等待希腊的结果,但同时我们也不得不注意不断改善的经济数据."

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准.[ID:nCN1375022]希腊政府官员称,该国政治领导人就救助方案的会议推迟至周三.[ID:nCN8516437]

可口可乐(KO.N)上涨0.8%,至68.55美元,提振道指表现,此前可口可乐公布的季度业绩优於预期,且公布节省成本计划.