版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 22:56 BJT

〔美国股市〕小幅开高,因希腊围绕救助方案的谈判久拖不决

路透纽约2月8日电---美国股市周三开盘上涨,连续第三天盘初交投迟滞,因希腊仍未能达成改革协议以换取新救助计划,这令投资人犹豫不决.

道琼工业指数.DJI盘初上升5.98点,或0.05%,至12,884.18点,标准普尔500指数.SPX涨1.44点,或0.11%,至1,348.49点,Nasdaq指数.IXIC升5.30点,或0.18%,至2,909.38点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐