〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.020%,投标倍数为3.05

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿2月8日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 2.020
中值 1.978
低值 1.900
价格/得标
价格 99.819726
高值得标比率 32.03%
投标倍数 3.05
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 24,000,006,600
总投标 73,265,322,600
竞争性投标得标 23,872,684,000
非竞争性投标得标 47,322,600
FED附加 2,926,327,400
初级市场交易商投标 49,360,000,000
初级市场交易商得标 10,327,060,000
直接投标 8,857,500,000
直接投标得标 4,266,304,500
间接投标 14,920,500,000
间接投标得标 9,279,319,500
发行细节
发行日 2012/02/15
到期日 2022/02/15
CUSIP码 912828SF8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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