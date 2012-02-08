版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 02:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.020%,投标倍数为3.05

路透华盛顿2月8日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.020

中值 1.978

低值 1.900

价格/得标

价格 99.819726

高值得标比率 32.03%

投标倍数 3.05

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 24,000,006,600

总投标 73,265,322,600

竞争性投标得标 23,872,684,000

非竞争性投标得标 47,322,600

FED附加 2,926,327,400

初级市场交易商投标 49,360,000,000

初级市场交易商得标 10,327,060,000

直接投标 8,857,500,000

直接投标得标 4,266,304,500

间接投标 14,920,500,000

间接投标得标 9,279,319,500

发行细节

发行日 2012/02/15

到期日 2022/02/15

CUSIP码 912828SF8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐