〔表格〕新西兰第四季经季节调整後的失业率为6.3%,低於预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透惠灵顿2月9日电---新西兰统计局周四公布,第四季经季节调整後的失业率为6.3%,就业人数增加0.1%,劳动参与率为68.2%.失业率降低受到临时工作的增加扶助.
路透调查受访分析师对数据的预估中值为,失业率为6.5%,就业人数增加0.4%,劳动参与率为68.5%.
具体数据如下(括号中数据为初值):
(经季节调整) 第四季 前一季 上年同期
失业率(%) 6.3 6.6 (6.6) 6.7
失业人口 150,000 157,000 156,000
就业人口(百万) 2.22 2.22 2.19
参与率(%) 68.2 68.4 68.0
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(较前季变化%) 第四季 前一季 上年同期
就业成长 +0.1 +0.2 -0.3
兼职就业 +3.0 -0.3 (-0.6) -3.2
全职就业 -0.8 +0.3 (+0.4) +0.5
工时 -1.4 +0.8 (+1.0) +0.4(完)
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--编译/审校 利棣儿/李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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