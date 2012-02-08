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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 05:57 BJT

〔表格〕新西兰第四季经季节调整後的失业率为6.3%,低於预期

路透惠灵顿2月9日电---新西兰统计局周四公布,第四季经季节调整後的失业率为6.3%,就业人数增加0.1%,劳动参与率为68.2%.失业率降低受到临时工作的增加扶助.

路透调查受访分析师对数据的预估中值为,失业率为6.5%,就业人数增加0.4%,劳动参与率为68.5%.

具体数据如下(括号中数据为初值):

(经季节调整) 第四季 前一季 上年同期

失业率(%) 6.3 6.6 (6.6) 6.7

失业人口 150,000 157,000 156,000

就业人口(百万) 2.22 2.22 2.19

参与率(%) 68.2 68.4 68.0

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(较前季变化%) 第四季 前一季 上年同期

就业成长 +0.1 +0.2 -0.3

兼职就业 +3.0 -0.3 (-0.6) -3.2

全职就业 -0.8 +0.3 (+0.4) +0.5

工时 -1.4 +0.8 (+1.0) +0.4(完)

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--编译/审校 利棣儿/李军

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