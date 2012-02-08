〔欧洲汇市〕英镑兑美元从12周高位回落,关注明日英国央行是否追加QE

* 英镑兑美元从去年11月中高位回落

* 英镑兑欧元下滑,因面临英国央行推出更多量化宽松政策(QE)的风险

* 英国央行料於周四追加500亿英镑的量化宽松政策

路透伦敦2月8日电---英镑兑美元周三下跌,稍早触及12周高位,且兑欧元和较高风险货币下滑,因预期英国央行将宣布更积极买入资产.

市场预期英国决策者在周四结束月度会议後将宣布追加500亿英镑的量化宽松政策,寻求提振疲弱的英国经济.量化宽松政策涉及在市场挹注更多英镑,且通常这措施将令英镑走软.

交易商说,尽管市场广泛预期了500亿英镑的刺激举措出台,但如果购买资产的规模更大的话,将损及英镑.另一方面,如果英国央行选择不推出更多量化宽松政策,将提振英镑表现.

英镑兑美元GBP=D4最新跌0.6%,至1.5812美元,盘中升至去年11月中旬来最高的1.5929美元.交易商指宏观基金及中东帐户在1.5920美元上方有卖盘,使英镑缩减升幅.

交易商说在1.60美元的期权阻力及11月14日的高位1.6095美元可能限制英镑短期涨幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.5%,报0.8380英镑,此为逾一周高位,且徘徊在略低於55天移动均线切入位0.83885英镑.短期而言,欧元可能升至最高0.8409英镑,将为一个月高位.

最近英国经济数据至多可说是良莠不齐,这使对英国央行可能不需要支撑经济的臆测犹在.但其他市场人士认为,英国经济在衰退边缘,鉴於财政政策正在收紧,英国将需要更多货币宽松政策.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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