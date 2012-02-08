〔欧洲股市〕触及六个月高位後最终收低,希腊问题悬而未决打击乐观人气

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* Cairn Energy评级被下跌,股价下跌,为成交量最大的个股

* 德国商业银行上涨,因旗下波兰部门业绩强劲

路透伦敦2月8日电---欧洲股市周三自六个月高位回落且最终收跌,此前消息人士称,欧洲央行(ECB)政策制定者还未决定是否对希腊债务重组有所贡献,打击对希腊协议磋商接近达成结果的乐观人气.

交易日大部份时间股市表现正面,但在消息称欧洲央行还未就希腊债务重组作出的贡献达成一致後,股市回落.

"欧洲政治人士决策时间拖得越长,市场就会越焦虑."ETX Capital资深交易商Manoj Ladwa表示."政治人士需要齐心协力."

"如果希腊问题得不到解决,那麽我预计一周时间内(股市)将下跌约10%,不过我认为股价回落也不见得是坏事,对於买家来说,是个逢低接盘的机会."

不过,在欧元区主权债有敞口的德国商业银行(CBKG.DE)涨幅最前,大涨7.6%,受助於该公司旗下波兰部门BRE BankBREP.WA公布强劲业绩.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,070.84点,稍早一度高见1,079.97点.

Cairn Energy (CNE.L)下挫2.2%,成交量为其90天均值的362.4%,是成交量最大的个股,此前JPMorgan Cazenove将Cairn Energy评级从"加码"下调至"中性".

英国富时100指数.FTSE收跌0.24%,报5,875.93点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.08%,报6,748.76点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.05%,报3,410点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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