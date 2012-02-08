〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第二日收低,关注USDA月度供需报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透芝加哥2月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三收低,交易商表示,在美国农业部(USDA)发布月度供需报告前,市场呈现盘整走势.
交投震荡,市场全日在平盘上下游走.
交易商和分析师预计美国农业部报告将显示2011/12作物年度小麦最终库存略低於之前预估.
交易商表示,西班牙买家在过去一周从美国购入约20万吨小麦,因东欧国家小麦供应变得稀缺.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收低1-1/2美分,报每蒲式耳6.60-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为116,412口.(完)
--编译 李军;审校 于春红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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