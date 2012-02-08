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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 06:01 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第二日收低,关注USDA月度供需报告

路透芝加哥2月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三收低,交易商表示,在美国农业部(USDA)发布月度供需报告前,市场呈现盘整走势.

交投震荡,市场全日在平盘上下游走.

交易商和分析师预计美国农业部报告将显示2011/12作物年度小麦最终库存略低於之前预估.

交易商表示,西班牙买家在过去一周从美国购入约20万吨小麦,因东欧国家小麦供应变得稀缺.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收低1-1/2美分,报每蒲式耳6.60-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为116,412口.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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