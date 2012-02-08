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市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 03:48 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加19.2亿美元--iMoneyNet

路透纽约2月8日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至2月7日的最近一周美国货币市场基金资产增加19.2亿美元,至2.634万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加2.681亿美元,至2.342万亿美元.免税货币市场基金资产增加16.5亿美元,至2,919.2亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率小增至0.03%,之前连续27周保持在0.02%.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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