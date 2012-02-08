〔纽约期市〕可可期货下滑,因科特迪瓦出口商和当局或达成协议

路透纽约/伦敦2月8日电---可可期货周三小幅下跌,此前消息指科特迪瓦(象牙海岸)可可出口商和当局就近期推出的可可预售计划更接近达成一致.

咖啡期货涨跌互见,糖价上升,软商品市场似乎陷入当前区间.

科特迪瓦当局和出口商周二就该国可可业改革计划的争议举行会谈,会後双方代表表示,最大的出口企业及当局就解决计划的纠纷取得进展.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2收低13美元,报每吨2,278美元,过去四周交投陷入约2,250-2,500美元区间.

伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc1下滑2英镑,收报每吨1,486英镑.

糖期货攀升,原糖又一次未能登上3月合约在每磅25美分上方的上行目标.

ICE-3月原糖期货SBc1升0.08美分,报24.48美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上涨50美分,收报每吨647美元.

中国国家发展和改革委周三表示,中国将临时收储100万吨食糖,以稳定食糖市场价格.[ID:nCN1377328]

商品基金Atlantic Capital Advisors首席交易商Nick Gentile说,中国收储的消息是推动市场走势的一个因素.

一印度政府消息人士周二称,印度决定允许无限制出口100万吨糖,和业界预期一致.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2跌0.90美分,收报每磅2.2005美元.5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2上涨14美元,或1%,报每吨1,890美元.(完)