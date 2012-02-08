〔纽约期市〕ICE期棉收低,因基金展期及静待USDA月度供需报告出炉

路透纽约2月8日电---棉花期货周三在翌日政府作物报告出炉前收低,分析师说,因主要基金将近月合约展期至远月合约.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2下滑0.95美分,或1%,收报每磅93.62美分,盘中交投区间在93.52-95.79美分.

交易商说,投资基金对棉花合约展期令棉花价格承压,尽管3月合约接近93美分时似乎有可能是消费者及商业买家出现.

在美国农业部(USDA)周四1330GMT公布月度供需报告前,棉花市场投资者调整仓位.

他们称,市场人士将关注2011/12年美国棉花产量预估可能降低,政府在上月报告中预计产量为1,567万包.

其他可能出现变化的还包括全球棉花消费量的调整.

市场亦将关注美国棉花协会(NCC)公布的本年度棉花种植调查,其将於周五收市後公布.

一份汤森路透调查显示,美国农场主料将把2012年棉花种植面积减少约10%至近12%之间,至约1,300.2万-1,324.2万公顷.

ICE Futures数据显示,截止2月7日,棉花未平仓合约增至189,435口,此为去年4月中来最高.

汤森路透数据显示,周三成交量超过30,000口,较30天均值高出超过一倍.

交易所及汤森路透数据显示,周二成交量为36,455口,此为1月9日来最高.(完)