〔金属期市〕期铜攀升,因中国央行支持楼市声明和围绕希腊的乐观情绪

* 中国央行支持房地产市场声明提振铜需求前景

* 技术性动能料帮助铜升向每磅4.25美元水平

* 对希腊将达成改革协议的乐观人气支持期铜上涨

* 市场关注:周五公布的中国通胀数据

路透纽约/伦敦2月8日电---期铜周三跳涨超过1%至逾一周高位,此前中国央行承诺将支持该国房地产市场,这对於全球最大的铜消费国中国而言,是重要的需求宣言.

中国人民银行周二在一份声明中表示,银行必须满足首次购房家庭的贷款需求,这是两年前中国政府开始启动政策收紧周期以稳定房地产市场以来,首个表示支持抵押贷款的明确信号.

中国央行的声明鼓励了铜市多头投资者.在中国春节假期後,鉴於国际铜价上涨和中国库存充足,这些投资者一度险些放弃了中国需求回暖的年头.

分析师称,积极的技术面动能、稍早欧元兑美元上涨以及有关希腊料能够确保救助资金并避免无序违约的乐观人气为铜价提供进一步支撑.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨99美元,或约1.2%,收报每吨8,640美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2升3.35美分,收报每磅3.9095美元,盘中交投区间在3.8535-3.9350美元.

资深交易员Dennis Gartman表示,近期期铜在每磅3.78-3.90美元之间盘整後,上穿并守在3.90美元水平上方,料为未来几个月升向每磅4.25-4.30美元埋下伏笔.

根据汤森路透初步数据显示,成交量在纽约市场尾盘时攀升至接近72,000口,较30天均值高出逾45%.

今年迄今为止,铜价已上涨了近12%,伦敦期铜及纽约期铜均在1月27日触及近四个月高位,分别报8,679.50美元及3.9380美元.

基本金属投资者继续关注欧洲动态,等待关乎第二笔救助资金命运的另一次希腊政治领导人的经济改革会议结果.

市场也将密切关注中国数据,以此判断该国经济的体质.去年中国占精炼铜需求的40%左右.

分析师表示,由於中国春节假期期间工厂休假,该国1月对原油、铜和铁矿石等商品的进口可能会下跌,对多数工业商品前景持谨慎态度.

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**政策转向**

今年中国的焦点预计将从对抗通胀政策转为推动经济成长政策,此举料将提升工业金属需求.

"2011年经济出现放缓,从某种程度上来说是人为的."Natixis研究部主管Nic Brown在伦敦举办的一次金属风险研讨会上表示.

"随着通胀正触顶,我们预计发达国家基本政策将转向支持成长."

参加会议的分析师们表示,中期来看,供给持续紧张将支撑铜价.特别是在今年,供给问题将愈发明显,因中国压缩库存的周期行将结束.

"去年中国未报告的仓库的铜库存压缩量可能高达90万吨."Brown称.

Natixis预计今年铜供应缺口将在27-28万吨之间,因在铜矿石品位下降和罢工活动扰乱运营的情况下,矿商难以生产足够的铜来满足需求.

以下为1844GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 390.05 2.45 +0.63 343.60 13.52

LME期铝 2253.00 -2.00 -0.09 2020.00 11.53

LME期铜 8580.00 99.00 +1.17 7600.00 12.89

LME期铅 2181.00 -5.00 -0.23 2035.00 7.17

LME期镍 21500.00 -300.00 -1.38 18710.00 14.91

LME期锡 25400.00 -95.00 -0.37 19200.00 32.29

LME期锌 2115.00 -5.00 -0.24 1845.00 14.63

上海期铝 16260.00 115.00 +0.71 15845.00 2.62

上海期铜 61390.00 1360.00 +2.27 55360.00 10.89

上海期锌 16270.00 260.00 +1.62 14795.00 9.97

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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