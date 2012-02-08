〔加拿大汇市〕加元兑美元几无变动,交易商关注希腊磋商进展及央行会议

路透多伦多2月8日电---加元兑美元周三几无变动,陷入窄幅交投区间,因投资者静待希腊政府就第二轮救助资金的讨论结果,及欧洲央行和英国央行周四举行会议.

欧洲央行及英国央行周四均举行政策会议,英国央行预料将透过买入额外500亿英镑的公债来刺激经济.

全球市场还在静待希腊政治领导人的最新会议结果,同时股市小幅上升,欧元留守在近两个月高位附近,未能为包括加元在内的二线货币提供方向.

希腊政治领导人会面,商讨接受国际货币基金组织及欧盟的1,300亿欧元救助而需要采取的严格撙节举措.

由於会议未有结果,使加元兑美元几无变动,加元兑美元CAD=D4收报0.9961加元,或1.0039美元,略低於周二收盘的0.9948加元,或1.0052美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 王丽鑫

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