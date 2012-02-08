〔加拿大汇市〕加元兑美元几无变动,交易商关注希腊磋商进展及央行会议

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多2月8日电---加元兑美元周三几无变动,陷入窄幅交投区间,因投资者静待希腊政府就第二轮救助资金的讨论结果,及欧洲央行和英国央行周四举行会议.
欧洲央行及英国央行周四均举行政策会议,英国央行预料将透过买入额外500亿英镑的公债来刺激经济.
全球市场还在静待希腊政治领导人的最新会议结果,同时股市小幅上升,欧元留守在近两个月高位附近,未能为包括加元在内的二线货币提供方向.
希腊政治领导人会面,商讨接受国际货币基金组织及欧盟的1,300亿欧元救助而需要采取的严格撙节举措.
由於会议未有结果,使加元兑美元几无变动,加元兑美元CAD=D4收报0.9961加元,或1.0039美元,略低於周二收盘的0.9948加元,或1.0052美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 王丽鑫
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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