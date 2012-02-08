版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 9日 星期四 05:47 BJT

〔美股业绩〕思科第二季获利和营收超过市场预期,计划增派股息

路透2月8日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三公布第二季获利和营收超过市场预期,该公司将增派股息.

思科公布,营收较上年同期增长10.6%,至115亿美元,分析师此前平均预计为112.3亿美元.

第二季净利增至22亿美元,合每股盈余(EPS)0.40美元,上年同期分别为15亿美元和0.27美元.

未计一次性项目,第二季EPS为0.47美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计为0.43美元.

思科周三表示,计划为每股普通股派发0.08美元的季度股息,较前季增长0.02美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐