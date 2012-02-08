〔美股业绩〕思科第二季获利和营收超过市场预期,计划增派股息

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月8日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三公布第二季获利和营收超过市场预期,该公司将增派股息.
思科公布,营收较上年同期增长10.6%,至115亿美元,分析师此前平均预计为112.3亿美元.
第二季净利增至22亿美元,合每股盈余(EPS)0.40美元,上年同期分别为15亿美元和0.27美元.
未计一次性项目,第二季EPS为0.47美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计为0.43美元.
思科周三表示,计划为每股普通股派发0.08美元的季度股息,较前季增长0.02美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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